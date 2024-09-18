Сбер внедрит оплату алкоголя и сигарет «по лицу»

Сбер вместе с Единой биометрической системой реализуют оплату товаров с маркировкой 18+ по биометрии вместо предъявления паспорта, сообщает РБК.

В России испытают систему посадки на поезд по биометрии

Пользователь сможет подтвердить возраст независимо от того, к какому банку привязан его счет.

Сбор биометрических данных призван защитить россиян, но пока они чаще страдают от утечек информации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Платежиоплата

Горячие новости

Все новости

партнеры