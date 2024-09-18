Сбер внедрит оплату алкоголя и сигарет «по лицу»
18 сентября 202403:30
Сбер вместе с Единой биометрической системой реализуют оплату товаров с маркировкой 18+ по биометрии вместо предъявления паспорта, сообщает РБК.
Пользователь сможет подтвердить возраст независимо от того, к какому банку привязан его счет.
Сбор биометрических данных призван защитить россиян, но пока они чаще страдают от утечек информации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сбер внедрит оплату алкоголя и сигарет «по лицу»
- СМИ: Подозреваемый в покушении на Трампа останавливался в казармах ВСУ
- Появились снимки затонувшего в Атлантике батискафа «Титан»
- Клычков: ПВО сбила в Орловской области БПЛА ВСУ
- Пентагон: США серьезно воспринимают решение увеличить численность ВС РФ
- Пейджеры членов «Хезболлы» могли взорваться из-за массово разосланного сообщения
- Богомаз: В Брянской области сбили еще три БПЛА ВСУ
- Усик назвал задержание в Польше недоразумением
- Таллиннский университет лишил Мюллерсона почетного статуса за участие в ПМЭФ
- СМИ: Разведка Израиля начинила пейджеры «Хезболлы» взрывчаткой
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru