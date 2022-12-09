СМИ: Цена на российскую нефть марки Urals упала ниже 45 долларов
Цена на российскую нефть марки Urals упала ниже 45 долларов – до 43,72 доллара за баррель. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на ценовое агентство Argus.
Автор статьи считает, что это напрямую не связано с потолком цен со стороны G7 и ЕС.
«Это связано с санкциями и предыдущими самоограничениями европейских нефтепереработчиков», - говорится в статье.
Ранее сообщалось, что Москва разработала три варианта ответных мер при введении потолка цен на российскую нефть странами G7 (США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания) и Евросоюза (ЕС).
На этом фоне ксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сказал, что из-за потолка цен на нефть Россия временно может сократить экспорт, но договорится со странами ОПЕК+ не увеличивать добычу, чтобы не потерять свое место на рынке.
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