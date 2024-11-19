СМИ: Траты россиян на подготовку автомобиля к зиме выросли на 16%

Уточняется, что средний чек на покупку щеток стеклоочистителя вырос на 15% относительно показателей прошлого года, достигнув 1109 рублей. Незамерзающая жидкость подорожала на 13% - до 306 рублей, аккумулятор - на 10%, до 6405 рублей. При этом средние чеки на услуги шиномонтажа также увеличились.

По данным экспертов, сумма увеличилась в том числе из-за более активного обновления автопарка в стране.

Ранее сообщалось, что россияне в октябре потратили рекордную сумму на новые автомобили – 542 миллиардов рублей. Это почти на 60% больше, чем за тот же период прошлого года, передает «Радиоточка НСН».

