СМИ: Траты россиян на подготовку автомобиля к зиме выросли на 16%

Затраты россиян на подготовку автомобилей к зимнему сезону в начале ноября увеличились на 16% относительно показателей 2023 года и составили 17,8 тысячи рублей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на аналитику ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

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Уточняется, что средний чек на покупку щеток стеклоочистителя вырос на 15% относительно показателей прошлого года, достигнув 1109 рублей. Незамерзающая жидкость подорожала на 13% - до 306 рублей, аккумулятор - на 10%, до 6405 рублей. При этом средние чеки на услуги шиномонтажа также увеличились.

По данным экспертов, сумма увеличилась в том числе из-за более активного обновления автопарка в стране.

Ранее сообщалось, что россияне в октябре потратили рекордную сумму на новые автомобили – 542 миллиардов рублей. Это почти на 60% больше, чем за тот же период прошлого года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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