СМИ: Трамп дестабилизирует мировую экономику больше, чем пандемия Covid-19

«Нам необходимо брать во внимание неопределенность текущей ситуации, которая даже выше, чем та, что была во время пандемии», - сказал де Гиндос.

Луис де Гиндос отметил, что новая администрация США не особо открыта к продолжению многостороннего сотрудничества, что является очень важным изменением и большим источником неопределенности.

В последние дни ряд политиков ЕЦБ выразили обеспокоенность по поводу последствий назревающей торговой войны. Глава ЕЦБ Кристина Лагард заявила, что эскалация споров по поводу торговых пошлин может оказать пагубное влияние на мировую экономику.

13 марта президент США Дональд Трамп заявил, что если Евросоюз не отменит пошлины на виски, то США введут тарифы в 200% против вин, шампанского и других алкогольных напитков. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ответила, что если Трамп введет эти пошлины, то ЕС будет защищать свои интересы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»,

