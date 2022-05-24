СМИ: Танкеры с 62 млн баррелей российской нефти не могут найти покупателя

Эксперты подсчитали, что количество невостребованного сырья втрое превышает аналогичные показатели, зафиксированные до начала российской спецоперации на Украине.

По данным Vortexa, в феврале экспорт нефти из РФ составлял 7,9 млн баррелей в день, а в мае этот показатель снизился до 6,7 млн баррелей. Аналитики отмечают, что российскую нефть поставляют в основном в Китай и Индию. В то же время европейские поставки растут на фоне возможного введения эмбарго на нефть из РФ.

