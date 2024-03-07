СМИ: Таможенники начали проверять товары на американское происхождение
Таможенные службы массово проверяют страну происхождения ряда импортных товаров. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей компаний-импортеров.
По данным издания, если импортер не может подтвердить страну происхождения товара, или проверка выясняет, что он был произведен в США, пошлину начисляют по повышенному тарифу.
Повышенные таможенные пошлины были введены постановлением правительства в 2018 году в ответ на ограничение США на ввоз российского металла.
Ранее США также запретили ввоз несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru