СМИ: Таможенники начали проверять товары на американское происхождение

По данным издания, если импортер не может подтвердить страну происхождения товара, или проверка выясняет, что он был произведен в США, пошлину начисляют по повышенному тарифу.

Повышенные таможенные пошлины были введены постановлением правительства в 2018 году в ответ на ограничение США на ввоз российского металла.

Ранее США также запретили ввоз несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России, напоминает «Радиоточка НСН».

