СМИ: Таможенники начали проверять товары на американское происхождение

Таможенные службы массово проверяют страну происхождения ряда импортных товаров. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей компаний-импортеров.

«Без Фаберже»: Эксперты назвали бесполезными ограничения на бриллианты из РФ

По данным издания, если импортер не может подтвердить страну происхождения товара, или проверка выясняет, что он был произведен в США, пошлину начисляют по повышенному тарифу.

Повышенные таможенные пошлины были введены постановлением правительства в 2018 году в ответ на ограничение США на ввоз российского металла.

Ранее США также запретили ввоз несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции СШАРоссияТаможня

Горячие новости

Все новости

партнеры