СМИ: Страны с низким и средним уровнем дохода отказались от закупки вакцины Pfizer/BioNTech
Страны с низким и средним уровнем дохода отказались от заказа вакцин против коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech, заявил главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на письмо Бурлы сотрудникам фармкомпании.
По словам исполнительного директора, Pfizer обратилась ко всем странам с просьбой разместить заказы, чтобы компания могла выделить для них необходимое количество вакцин.
«Фактически государства с высоким уровнем дохода зарезервировали большую часть доз», — подчеркнул Бурла.
Как уточнил глава Pfizer, он контактировал с властями ряда государств со средним и низким уровнем дохода, чтобы убедить их зарезервировать вакцину. Однако эти страны приняли решение заказать препараты у других производителей.
Бурла отметил, что фармкомпания использует многоуровневую модель ценообразования, согласно которой страны со средним доходом платят за вакцину вдвое меньше, чем государства с высоким уровнем дохода. При этом страны с низким уровнем дохода покупают препарат по себестоимости.
Тем не менее, Бурла ожидает, что во второй половине текущего года баланс поставок вакцины Pfizer и BioNTech будет в пользу стран со средним и низким уровнем дохода: в эти государства могут доставить более 1 млрд доз препарата. При этом в следующем году Pfizer планирует доставить 4 млрд доз вакцины, которых «почти достаточно» для любой страны независимо от уровня дохода.
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