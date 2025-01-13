СМИ: Стоимость строительных материалов для офисов за 2024 год выросла на 10,1%
Стоимость материалов для строительства и отделки офисов по итогу 2024 года повысилась на 10,1%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков компании занимающейся управлением офисными пространствами Pridex.
По данным издания, динамика роста цен замедлилась по сравнению с показателями 2023 года, однако превысила общий уровень инфляции. Аналитики допускают, что это произошло на фоне ослабления рубля, зависимости от импортного сырья, а также высокого спроса из-за рекордного ввода коммерческой недвижимости.
Уточняется, что стоимость отделочных материалов за год выросла на 12,9%, а инженерного оборудования – на 16%. Однако существеннее всего подорожали в 2024 году воздуховоды и фасонные изделия, их стоимость увеличилась на 43%.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что цены на стройматериалы в России выросли вдвое. По его словам, подобная тенденция является критичной, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru