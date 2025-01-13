СМИ: Стоимость строительных материалов для офисов за 2024 год выросла на 10,1%

По данным издания, динамика роста цен замедлилась по сравнению с показателями 2023 года, однако превысила общий уровень инфляции. Аналитики допускают, что это произошло на фоне ослабления рубля, зависимости от импортного сырья, а также высокого спроса из-за рекордного ввода коммерческой недвижимости.

Уточняется, что стоимость отделочных материалов за год выросла на 12,9%, а инженерного оборудования – на 16%. Однако существеннее всего подорожали в 2024 году воздуховоды и фасонные изделия, их стоимость увеличилась на 43%.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что цены на стройматериалы в России выросли вдвое. По его словам, подобная тенденция является критичной, передает «Радиоточка НСН».

