СМИ: стоимость проезда по ВСМ Москва - Петербург составит 8,9 тысячи рублей

Прогнозная стоимость билетов на поезда высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург составит 8,9 тысячи рублей, пишет «Фонтанка».

На маршруте ВСМ Москва—Санкт-Петербург будет 16 остановок

По информации издания, данная сумма указана из расчета на 2028 год, когда планируется ввести магистраль в эксплуатацию. К 2030-му стоимость проезда увеличится почти до 10 тысяч рублей.

При этом к тому времени билет на поезд «Сапсан» будет стоить шесть тысяч рублей. Полететь на самолете из Москвы в Петербург обойдется в 4,5 тысячи рублей, отметило издание.

В начале апреля президент России Владимир Путин поручил выделить 300 миллиардов рублей на строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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