СМИ: Стоимость газа из России для Китая в ближайшие годы снизят на 28%
Цена на российский газ для Китая будет снижена на 28% в сравнении со стоимостью поставок в европейские страны, сообщил Bloomberg со ссылкой на макропрогноз Минэкономики РФ.
Отмечается, что такой уровень скидки будет предоставлен Китаю уже до 2027 года.
При этом главное таможенное управление КНР сообщило, что Россия по итогам 2023 года поставила в Китай восемь миллионов тонн сжиженного природного газа на 5,18 миллиарда долларов. Рост объема поставок за этот период составил 23% по сравнению с 2022 годом.
В ближайшие два года Китай обгонит Европу по закупкам российского трубопроводного газа, заявил ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин «Радиоточке НСН».
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