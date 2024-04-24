СМИ: Стоимость газа из России для Китая в ближайшие годы снизят на 28%

Цена на российский газ для Китая будет снижена на 28% в сравнении со стоимостью поставок в европейские страны, сообщил Bloomberg со ссылкой на макропрогноз Минэкономики РФ.

Отмечается, что такой уровень скидки будет предоставлен Китаю уже до 2027 года.

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При этом главное таможенное управление КНР сообщило, что Россия по итогам 2023 года поставила в Китай восемь миллионов тонн сжиженного природного газа на 5,18 миллиарда долларов. Рост объема поставок за этот период составил 23% по сравнению с 2022 годом.

В ближайшие два года Китай обгонит Европу по закупкам российского трубопроводного газа, заявил ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин «Радиоточке НСН».

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ФОТО: ТАСС / Кирилл Кухмарь
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