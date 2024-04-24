СМИ: Стоимость газа из России для Китая в ближайшие годы снизят на 28%

Цена на российский газ для Китая будет снижена на 28% в сравнении со стоимостью поставок в европейские страны, сообщил Bloomberg со ссылкой на макропрогноз Минэкономики РФ.

Отмечается, что такой уровень скидки будет предоставлен Китаю уже до 2027 года.