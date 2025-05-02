СМИ: США отменили правило о беспошлинном ввозе китайских товаров
Власти США отменили правило о беспошлинном ввозе товаров из Китая стоимостью до $800. Об этом пишет New York Times.
Газета напоминает, что в Соединенных Штатах действует правило de minimis, обеспечивающее беспошлинный ввоз продукции с таможенной стоимостью менее $800, заказанной напрямую гражданами или малым бизнесом. После введения пошлин на китайские товары компании использовали эту особенность, чтобы обойти тарифы.
«Администрация [президента США Дональда] Трампа в пятницу официально устранила лазейку, позволявшую... приобретать дешевые товары из Китая без уплаты пошлин», - отмечается в материале.
Изменения касаются поставляемой из КНР и Гонконга продукции, а также товаров китайского производства, ввозимых в США через другие страны.
Между тем СМИ сообщили, что Китай отменил пошлины на импорт некоторых полупроводников из США.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru