СМИ: США отменили правило о беспошлинном ввозе китайских товаров

Власти США отменили правило о беспошлинном ввозе товаров из Китая стоимостью до $800. Об этом пишет New York Times.

Газета напоминает, что в Соединенных Штатах действует правило de minimis, обеспечивающее беспошлинный ввоз продукции с таможенной стоимостью менее $800, заказанной напрямую гражданами или малым бизнесом. После введения пошлин на китайские товары компании использовали эту особенность, чтобы обойти тарифы.

«Администрация [президента США Дональда] Трампа в пятницу официально устранила лазейку, позволявшую... приобретать дешевые товары из Китая без уплаты пошлин», - отмечается в материале.

Изменения касаются поставляемой из КНР и Гонконга продукции, а также товаров китайского производства, ввозимых в США через другие страны.

Между тем СМИ сообщили, что Китай отменил пошлины на импорт некоторых полупроводников из США.