СМИ: США не стали запрещать импорт российского урана
Власти США не включили уран в список российских энергоносителей, запрещенных к импорту. Об этом сообщает Reuters.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден запретил импортировать в страну энергоносители из РФ. Такое решение в Белом доме приняли из-за событий на Украине, пишет Газета.ру.
Как отмечает Reuters, энергетическая промышленность США зависит от России, Казахстана и Узбекистана: эти страны поставляют почти половину урана, который используют на американских атомных электростанциях. Кроме того, в Соединенных Штатах нет собственного производства или переработки урана, отмечает РЕН ТВ.
Агентство подчеркивает, что в опубликованном американскими властями документе о запрете российских энергоносителей уран не упоминается. Это подтверждает информацию об исключении минерала из списка запретов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,1 млн+66 576 / сут.
Умерли
358 тыс.+652 / сут.
Выздоровели
14,8 млн+112 тыс. / сут.
- СМИ: Арабские правители отказались от переговоров с Байденом
- Посольство РФ в США потребовало прекратить «гонения» на россиян
- СМИ: США не стали запрещать импорт российского урана
- Для «отражения угроз НАТО»: США перебросят в Польшу две батареи ЗРК Patriot
- В Росгварддии заявили о полном контроле ситуации на Запорожской АЭС
- СМИ: Великобритания намерена добывать газ методом фрекинга
- МИД России: антироссийские санкции ЕС наносят колоссальный ущерб европейцам
- PepsiCo прекратит продажу напитков в России
- Польша готова передать МиГ-29 в распоряжение США
- Netflix официально приостанавливает работу в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru