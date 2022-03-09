СМИ: США не стали запрещать импорт российского урана

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден запретил импортировать в страну энергоносители из РФ. Такое решение в Белом доме приняли из-за событий на Украине, пишет Газета.ру.

Как отмечает Reuters, энергетическая промышленность США зависит от России, Казахстана и Узбекистана: эти страны поставляют почти половину урана, который используют на американских атомных электростанциях. Кроме того, в Соединенных Штатах нет собственного производства или переработки урана, отмечает РЕН ТВ.

Агентство подчеркивает, что в опубликованном американскими властями документе о запрете российских энергоносителей уран не упоминается. Это подтверждает информацию об исключении минерала из списка запретов.

