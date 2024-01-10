СМИ: США хотят отказаться от российского ядерного топлива
США планируют отказаться от российского ядерного топлива и хотят найти альтернативного поставщика. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявления Минэнерго страны.
На сегодняшний день единственной компанией, которая продает урановое топливо, является входящая в состав «Росатома» компания TENEX, уточняет издание.
Министерство выделило около полумиллиарда долларов на производство топлива, в перспективе возможно расширение финансирования проекта, указывается в статье.
Эксперты считают, что растущая зависимость от ядерного топлива в мире может увеличить ядерную нестабильность, так как это топливо приближено к материалу, необходимому для производства ядерного оружия.
Ранее «Росатом» открыл свое представительство в Египте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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