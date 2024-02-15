Спрос на мороженое в России вырос на 31%
В 2023 году спрос на мороженое в рознице увеличился на 31%. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу государственной системы «Честный знак».
По данным статистики, наиболее часто мороженое покупали жители Тульской области, в четвертом квартале 2023 года на тысячу местных жителей пришлось 493 килограмма продукта. Далее следует Московская область (473 килограмм на тысячу жителей), Ленинградская область (465 килограмм на тысячу жителей) Свердловская область (460 килограмм на тысячу жителей) и Мурманская область (448 килограмм на тысячу жителей).
Как пишет издание в 2023 году в России было произведено 492 тысяч тонн мороженого. Лидером стал Центральный федеральный округ, где произвели 167 тысяч тонн десерта, что составляет 34% от общего объема в стране. Второе место занял Приволжский федеральный округ (96 тысяч тонн продукции, 19,5% от общего объема).
Также уточняется, что средняя стоимость килограмма мороженого в 2023 году составила 637 рублей, что на 2% больше к уровню прошлого года.
Ранее сообщалось, что Россия в 2023 году в три раза нарастила экспорт мороженого в Китай, передает «Радиоточка НСН».
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