СМИ: СПБ Биржа обратилась к силовикам из-за фейка о банкротстве

«СПБ Биржа направила документы в правоохранительные органы по факту подачи неустановленными лицами заявления о банкротстве»,- сообщили в компании.

Речь идет об иске в Арбитражный суд Москвы о признании биржи несостоятельной. Заявление подали 24 ноября прошлого года. Истец ссылался на «просроченную задолженность» в размере 435 миллионов рублей. Из-за фейка акции площадки на Мосбирже обвалились на 35,8%.

Проверка показала, что СПБ Биржа не подавала заявление о банкротстве сообщил 21 февраля Центробанк. Регулятор установил факт манипулирования рынком на торгах акциями биржи, передает «Радиоточка НСН».

