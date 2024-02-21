СМИ: СПБ Биржа обратилась к силовикам из-за фейка о банкротстве

СПБ Биржа решила обратиться в правоохранительные органы в связи с фейковым исковым заявлением о банкротстве. Об этом со ссылкой на представителей торговой площадки пишет РБК.

СПБ Биржа опровергла сообщения о прекращении торгов

«СПБ Биржа направила документы в правоохранительные органы по факту подачи неустановленными лицами заявления о банкротстве»,- сообщили в компании.

Речь идет об иске в Арбитражный суд Москвы о признании биржи несостоятельной. Заявление подали 24 ноября прошлого года. Истец ссылался на «просроченную задолженность» в размере 435 миллионов рублей. Из-за фейка акции площадки на Мосбирже обвалились на 35,8%.

Проверка показала, что СПБ Биржа не подавала заявление о банкротстве сообщил 21 февраля Центробанк. Регулятор установил факт манипулирования рынком на торгах акциями биржи, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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