СМИ: Состояние российских миллиардеров в 2024 году выросло на 28,7 миллиарда долларов
Совокупное состояние богатейших российских предпринимателей за первое полугодие 2024 года выросло на 28,749 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Уточняется, что индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Первое место в списке наиболее богатых россиян сохранил за собой дин из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние оценивают в 32 миллиарда долларов, с начала года показатель вырос на 902 миллиона долларов.
На втором месте расположился совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов (рост состояния на 3,54 миллиарда долларов, до 28,2 миллиарда), на третьем – бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин (рост на 3,24 миллиарда, до 27,2 миллиарда долларов).
При этом наибольший прирост в 5,76 миллиарда долларов продемонстрировал бывший бенефициар компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко с общим состоянием в 24,6 миллиарда долларов. Это позволило ему занять шестую строчку общего рейтинга.
Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что на рост состояния российских миллиардеров повлияло восстановление фондового рынка. Эксперт пояснил, что индекс Московской биржи, по которой можно оценивать состояние российских активов, за 2023 год поднялся почти в полтора раза и продолжает расти, передает «Радиоточка НСН».
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