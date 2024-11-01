СМИ: Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $26 миллиардов
Состояние богатейших предпринимателей России с начала 2024 года выросло на $26,274 млрд, следует из «Индекса миллиардеров», опубликованного агентством Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index).
Самым богатым российским бизнесменом с состоянием в $32,2 миллиарда является один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин. С начала года она заработал $1,18 миллиарда.
Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с начала 2024 года увеличил свое состояние на $4,81 млрд, до $28,8 млрд. Тройку лидеров рейтинга замыкает основатель нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов, с начала года увеличивший состояние на $2,78 млрд, до $27,4 млрд.
При этом богатейшая женщина России — основательница Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук) расположилась на 21-м месте рейтинга среди российских бизнесменов. Ее состояние с начала года выросло на $2,13 млрд, до $7,63 млрд.
Bloomberg Billionaires Index является ежедневно обновляемым рейтингом самых богатых людей мира, агентство публикует его с 2012 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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