СМИ: Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $26 миллиардов

Самым богатым российским бизнесменом с состоянием в $32,2 миллиарда является один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин. С начала года она заработал $1,18 миллиарда.

Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с начала 2024 года увеличил свое состояние на $4,81 млрд, до $28,8 млрд. Тройку лидеров рейтинга замыкает основатель нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов, с начала года увеличивший состояние на $2,78 млрд, до $27,4 млрд.

При этом богатейшая женщина России — основательница Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук) расположилась на 21-м месте рейтинга среди российских бизнесменов. Ее состояние с начала года выросло на $2,13 млрд, до $7,63 млрд.

Bloomberg Billionaires Index является ежедневно обновляемым рейтингом самых богатых людей мира, агентство публикует его с 2012 года, напоминает «Радиоточка НСН».

