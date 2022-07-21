СМИ сообщили о возобновлении поставок газа по «Северному потоку»

Газ из России снова стал поступать в Германию по трубопроводу «Северный поток». Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя компании-оператора проекта Nord Stream AG.

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«Газ снова течет [по трубопроводу]», — рассказали в компании.

Отмечается, что поставки топлива возобновились после проведения технических работ на газопроводе.

Прокачку газа по «Северному потоку» прекратились утром 11 июля, обе нитки газопровода остановили для проведения профилактических работ, напоминает Ura.ru. Ожидалось, что поставки газа возобновят 21 июля в объеме, установленном до начала техобслуживания, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияРоссийский ГазСеверный Поток
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