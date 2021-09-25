СМИ сообщили о секретном плане «газовой войны» Евросоюза с Россией

Евросоюз разработал секретный план «газовой войны» с Россией, чтобы в будущем ЕС «не был в заложниках у Москвы» в сфере энергетики. Об этом пишет The Times.

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По данным издания, в Европе считают, что колебания на мировом энергетическом рынке не должны влиять на независимость ЕС. В связи с этим европейским странам следует объединиться, чтобы не поддаваться влиянию газодобывающих государств.

Как сообщает The Times, Испания предложила другим странам сообщества приобрести необходимые запасы газа единым блоком, объединив покупательную способность. Планируется, что это поможет Евросоюзу противостоять России.

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ТЕГИ:ГазРоссияЕвросоюз
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