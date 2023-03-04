СМИ сообщили о рекордном уровне микотоксинов в российской кукурузе
Содержание микотоксинов в российской кукурузе сезона 2022-2023 годов бьет «все возможные и невозможные рекорды». Об этом заявил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько на заседании «Росптицесоюза», пишут «Ведомости».
Издание отмечает, что микотоксины производятся плесневыми грибами, поражают сельхозкультуры и создают риски для здоровья скота и птицы, влияя на их иммунитет.
Рылько указал, что превышение установленных норм зафиксировано в Липецкой, Тамбовской, Белгородской областях. Конкретный уровень содержания микотоксинов не уточняется. При этом в целом по России объем выявлений токсинов снизился на 27 процентов.
Текущая ситуация связана со сложностями с уборкой урожая в центральных регионах, Поволжье и Западной Сибири: кукуруза долгое время оставалась на полях из-за погодных условий.
Представитель Минсельхоза подтвердил газете, что в 2022 году на некоторых территориях уборка кукурузы производилась в неблагоприятных условиях.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+14 516 / сут.
Умерли
396 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+11 512 / сут.
- Рогов: В Запорожье зреет бунт против киевского режима
- Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне спецоперации
- СМИ сообщили о рекордном уровне микотоксинов в российской кукурузе
- СМИ: США намекнули Украине на необходимость заплатить за военную помощь
- Марочко заявил, что российские военные максимально приблизились к ВСУ под Кременной
- На Украине потребовали объяснений от компании Joma из-за формы петербургского «Зенита»
- СМИ: Объем валютных депозитов россиян обновил минимум с 2008 года
- В Пакистане шесть человек погибли при взрыве в шахте
- Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Турции близ границы с Сирией
- В Европе заявили о необходимости перейти к экономике военного времени
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru