СМИ сообщили о рекордном уровне микотоксинов в российской кукурузе

Содержание микотоксинов в российской кукурузе сезона 2022-2023 годов бьет «все возможные и невозможные рекорды». Об этом заявил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько на заседании «Росптицесоюза», пишут «Ведомости».

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Издание отмечает, что микотоксины производятся плесневыми грибами, поражают сельхозкультуры и создают риски для здоровья скота и птицы, влияя на их иммунитет.

Рылько указал, что превышение установленных норм зафиксировано в Липецкой, Тамбовской, Белгородской областях. Конкретный уровень содержания микотоксинов не уточняется. При этом в целом по России объем выявлений токсинов снизился на 27 процентов.

Текущая ситуация связана со сложностями с уборкой урожая в центральных регионах, Поволжье и Западной Сибири: кукуруза долгое время оставалась на полях из-за погодных условий.

Представитель Минсельхоза подтвердил газете, что в 2022 году на некоторых территориях уборка кукурузы производилась в неблагоприятных условиях.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УрожайСельское Хозяйство
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