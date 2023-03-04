СМИ сообщили о рекордном уровне микотоксинов в российской кукурузе

Издание отмечает, что микотоксины производятся плесневыми грибами, поражают сельхозкультуры и создают риски для здоровья скота и птицы, влияя на их иммунитет.

Рылько указал, что превышение установленных норм зафиксировано в Липецкой, Тамбовской, Белгородской областях. Конкретный уровень содержания микотоксинов не уточняется. При этом в целом по России объем выявлений токсинов снизился на 27 процентов.

Текущая ситуация связана со сложностями с уборкой урожая в центральных регионах, Поволжье и Западной Сибири: кукуруза долгое время оставалась на полях из-за погодных условий.

Представитель Минсельхоза подтвердил газете, что в 2022 году на некоторых территориях уборка кукурузы производилась в неблагоприятных условиях.

