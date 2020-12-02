СМИ сообщили о приближении ОПЕК+ к сделке по ограничению нефтедобычи
Страны ОПЕК+ достигли прогресса по вопросу ограничения нефтедобычи, сообщает Bloomberg со ссылкой на делегатов организации.
По данным агентства, несколько дней переговоров и консультаций с правительствами стран-участниц ОПЕК+ позволили приблизиться к соглашению. О деталях сделки не сообщается, финальные договорённости пока не достигнуты.
В четверг ОПЕК+ проведёт заседание, в ходе которого должно быть одобрено продление ограничения на добычу нефти в 7,7 млн баррелей в сутки. Министры стран-участниц организации планируют продлить соглашение о сокращении нефтедобычи на первый квартал следующего года.
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