СМИ: Сменщиком «Газпрома» на европейском рынке стал норвежский Equinor
Европейские страны отказываются от российского газа, но сами формируют новую зависимость от норвежской компании Equinor, пишет Bloomberg.
Так, российская компания «Газпром» отвечала за 35% всего газа, который потребляла Европа, теперь же 30% контролирует норвежский «сменщик». Аналитики отмечают, что роль Equinor возросла значительно именно в последние два года.
При этом Евросоюз из-за конкуренции с Азией последовательно сокращает импорт СПГ, наращивая закупки трубопроводного газа из России, следует из статистики ассоциации европейских операторов газовых хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE).
Газ для Европы станет на 10-30% дороже после отказа Украины продлевать соглашение на транзит с «Газпромом», заявил заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач «Радиоточке НСН». Он отметил, что больше всего пострадают Австрия и Словакия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru