СМИ: Швеция намерена отказаться от российского СПГ из-за Венгрии

По словам министра, подобный вариант развития событий не является оптимальным. Буш также добавил, что на данный момент число стран, готовых запретить поставки из России, недостаточно.

Ранее сообщалось, что сраны ЕС намерены расширить санкции против России запретом на импорт сжиженного природного газа. Также в новый пакет санкций могут включить более 50 организаций.

При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против России, поскольку он противоречит интересам Венгрии в области энергетики, напоминает «Радиоточка НСН».

