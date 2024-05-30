СМИ: Швеция намерена отказаться от российского СПГ из-за Венгрии
Если Венгрия смягчит последний пакет антироссийских санкций Евросоюза, власти Швеции намерены в одностороннем порядке заблокировать импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра энергетики страны Эббу Буш.
По словам министра, подобный вариант развития событий не является оптимальным. Буш также добавил, что на данный момент число стран, готовых запретить поставки из России, недостаточно.
Ранее сообщалось, что сраны ЕС намерены расширить санкции против России запретом на импорт сжиженного природного газа. Также в новый пакет санкций могут включить более 50 организаций.
При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против России, поскольку он противоречит интересам Венгрии в области энергетики, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Международной федерации бокса назвали позором ультиматум МОК
- СМИ: Макрон добился для Airbus разрешения покупать титан из России
- СМИ: Швеция намерена отказаться от российского СПГ из-за Венгрии
- Фермеры в России заявляют о риске массовых банкротств из-за заморозков
- ЦБ: Российские банки в мае увеличили выдачи льготной ипотеки на 20%
- Netflix выпустил новый сериал «Эрик» с Бенедиктом Камбербэтчем
- Блогерша Лерчек подписала брачный договор с мужем на фоне развода
- Минтруд: Семейная налоговая выплата с 2026 года охватит четыре миллиона семей
- Пять человек пострадали при взрыве газа в квартире в Грозном
- Правительство одобрило законопроект об изменениях в налоговой системе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru