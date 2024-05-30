СМИ: Швеция намерена отказаться от российского СПГ из-за Венгрии

Если Венгрия смягчит последний пакет антироссийских санкций Евросоюза, власти Швеции намерены в одностороннем порядке заблокировать импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра энергетики страны Эббу Буш.

ЕС запретил поставлять в Россию легкое оружие, гранаты и тренажеры для стрельбы

По словам министра, подобный вариант развития событий не является оптимальным. Буш также добавил, что на данный момент число стран, готовых запретить поставки из России, недостаточно.

Ранее сообщалось, что сраны ЕС намерены расширить санкции против России запретом на импорт сжиженного природного газа. Также в новый пакет санкций могут включить более 50 организаций.

При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против России, поскольку он противоречит интересам Венгрии в области энергетики, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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