СМИ: шоколад в России в ближайшее время подорожает на 30%

В России в ближайшее время шоколад подорожает примерно на 30%, пишет Telegram-канал Mash.

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По данным СМИ, все из-за рекордных за последние 47 лет цен на какао-бобы и их переработку. Также цены возрастут на фоне колоссального неурожая в странах Южной Америки и Западной Африки.

Однако молочный шоколад, в котором не такое большое содержание какао-масла, подорожает лишь на 20%.

Ранее опрошенные агентством Reuters эксперты предрекли рост цен на кофе из-за атак йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) в Красном море, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:РоссияЦены На ПродуктыШоколад

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