СМИ: шоколад в России в ближайшее время подорожает на 30%

По данным СМИ, все из-за рекордных за последние 47 лет цен на какао-бобы и их переработку. Также цены возрастут на фоне колоссального неурожая в странах Южной Америки и Западной Африки.



Однако молочный шоколад, в котором не такое большое содержание какао-масла, подорожает лишь на 20%.

Ранее опрошенные агентством Reuters эксперты предрекли рост цен на кофе из-за атак йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) в Красном море, передает RT.

