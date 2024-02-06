СМИ: шоколад в России в ближайшее время подорожает на 30%
6 февраля 202411:39
В России в ближайшее время шоколад подорожает примерно на 30%, пишет Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, все из-за рекордных за последние 47 лет цен на какао-бобы и их переработку. Также цены возрастут на фоне колоссального неурожая в странах Южной Америки и Западной Африки.
Однако молочный шоколад, в котором не такое большое содержание какао-масла, подорожает лишь на 20%.
Ранее опрошенные агентством Reuters эксперты предрекли рост цен на кофе из-за атак йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) в Красном море, передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru