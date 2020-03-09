СМИ: Saudi Aramco снизила цены на нефть для давления на Россию

Целью резкого снижения цен на нефть, инициированного компанией Saudi Aramco (Саудовская Аравия), является ослабление позиций России на мировом рынке нефти, сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным источников издания в Организации стран-экспортёров нефти и анонимных представителей властей Саудовской Аравии, ценовая политика страны является «элементом агрессивной кампании по захвату доли российского сегмента рынка». Отмечается также, что предпринятые действия предприняты для ослабления позиций России после неудачных переговоров о дополнительном сокращении добычи нефти странами ОПЕК+, уточняет RT.

При этом агентство Bloomberg указало, что обвал фьючерсов на нефть марки Brent стало сильнейшим с 1991 года, в период завершения войны в Персидском заливе.

Ранее экономист Михаил Хазин в эфире НСН заявил, что ко вторнику ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется, рубль вырастет по отношению к доллару.

«Россия в кои-то веки проявила самостоятельность (выйдя из сделки ОПЕК+ - прим. НСН), что вызвало реакцию противников. Произошедшее на мировом рынке нефти – это попытка резкой реакции на отказ России идти на поводу у Саудовской Аравии и США», - заявил эксперт.

