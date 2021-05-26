СМИ: Санкции Евросоюза могут затронуть экспорт белорусского калия

Еще одной целью европейских санкций может стать национальная авиакомпания «Белавиа». Однако собеседник Bloomberg подчеркнул, что попадающие под санкции секторы пока не определены.

Накануне саммит Евросоюза на фоне инцидента с экстренной посадкой лайнера Ryanair в Минске решил принять дополнительные экономические санкции в отношении Белоруссии. Как сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, в санкционный список будут включены новые граждане и организации республики.

