СМИ: Санкции Евросоюза могут затронуть экспорт белорусского калия
Новые санкции Евросоюза в отношении Белоруссии могут затронуть один из основных экспортных товаров страны — калийные удобрения. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на неназванный источник в ЕС.
Еще одной целью европейских санкций может стать национальная авиакомпания «Белавиа». Однако собеседник Bloomberg подчеркнул, что попадающие под санкции секторы пока не определены.
Накануне саммит Евросоюза на фоне инцидента с экстренной посадкой лайнера Ryanair в Минске решил принять дополнительные экономические санкции в отношении Белоруссии. Как сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, в санкционный список будут включены новые граждане и организации республики.
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