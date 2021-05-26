СМИ: Санкции Евросоюза могут затронуть экспорт белорусского калия

Новые санкции Евросоюза в отношении Белоруссии могут затронуть один из основных экспортных товаров страны — калийные удобрения. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на неназванный источник в ЕС.

ЕС расширит экономические санкции против Белоруссии

Еще одной целью европейских санкций может стать национальная авиакомпания «Белавиа». Однако собеседник Bloomberg подчеркнул, что попадающие под санкции секторы пока не определены.

Накануне саммит Евросоюза на фоне инцидента с экстренной посадкой лайнера Ryanair в Минске решил принять дополнительные экономические санкции в отношении Белоруссии. Как сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, в санкционный список будут включены новые граждане и организации республики.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:БелоруссияСанкции ЕСЕвросоюз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры