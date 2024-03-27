СМИ: Ряд факторов действует против укрепления рубля
Ряд факторов действует сейчас против укрепления рубля, заявил специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский, сообщает «Свободная пресса».
По его словам, на это влияет укрепление курса доллара к другим валютам на международных рынках, а также ослабление рубля произойдет в силу внутренних задач, основной из которых является уменьшение дефицита бюджета за счет доходов от экспорта.
Эксперт отметил, что если первая причина может носить кратковременный характер, то вторая более долгосрочная.
Островский считает, что в апреле рубль будет колебаться в диапазоне 89−97 рублей за доллар, со временем всё более обесцениваясь.
Ранее экономист Александр Бахтин предрек ослабление рубля после окончания налогового периода, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru