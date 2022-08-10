СМИ: «Ростех» запретил ключевым сотрудникам уходить в отпуск

Госкорпорация «Ростех» запретила ключевым сотрудникам уходить в отпуска из-за необходимости выполнения увеличенного гособоронзаказа. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники.

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По данным издания, с 1 августа в «Ростехе» действует соответствующий внутренний приказ, прежде всего он относится к топ-менеджменту.

«От директоров, их заместителей ждут максимальной вовлеченности в процессы. На этом этапе им рекомендовано исполнять обязанности без отрыва от производства и пересмотреть график отпусков. В случае необходимости они могут применять аналогичную меру в отношении подчиненных», — отметил источник.

Госкорпорация не прокомментировала информацию о приказе. При этом в «Ростехе» отметили, что на долю корпорации приходится около 40% заказов в оборонной сфере, и компания принимает все необходимые меры для исполнения гособоронзаказа и «решения других задач, стоящих перед государством и промышленностью».

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Фото: rostec.ru
ТЕГИ:ГоскорпорацииРостех
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