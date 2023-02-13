СМИ: Рост цен на уголь в Польше за год составил до 200%
Рост цен на уголь в Польше за год составил от 100 до 200%. Такие данные привела газета Rzeczpospolita.
Отмечается, что добыча угля в Польше, несмотря на заявления политиков страны о его увеличении, снова падает. Указывается, что импорт растет, потому что структура спроса не адаптирована к предложению.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что замороженные в стране российские активы «могут помочь польскому обществу». В интервью изданию Interia он призвал оппозицию «поддержать предложение о внесении поправок в Конституцию», которые позволят это сделать, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru