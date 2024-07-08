СМИ: Россияне в июне взяли ипотеки на 777,2 миллиарда рублей

Как сообщает издание, выдача ипотеки достигла пиковых значений с начала 2023 года. При этом в июне было оформлено на 39% больше кредитов, чем в мае 2024 года.

Средняя сумма по ипотеке составила 4,4 миллиона рублей, показатель является максимальным за все время наблюдений.

Ранее ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута рассказал «Радиоточке НСН», что застройщики могут начать предлагать россиянам скидки на жилье до 20% после отмены программы льготной ипотеки. Вместе с тем, по его словам, к зиме спрос на ипотеку традиционно возрастет, независимо от ситуации на рынке.

