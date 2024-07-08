СМИ: Россияне в июне взяли ипотеки на 777,2 миллиарда рублей
В июне 2024 года на фоне окончания действия льготных ипотечных программ в России банки одобрили гражданам более 176 тысяч жилищных кредитов на общую сумму в 777,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG.
Как сообщает издание, выдача ипотеки достигла пиковых значений с начала 2023 года. При этом в июне было оформлено на 39% больше кредитов, чем в мае 2024 года.
Средняя сумма по ипотеке составила 4,4 миллиона рублей, показатель является максимальным за все время наблюдений.
Ранее ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута рассказал «Радиоточке НСН», что застройщики могут начать предлагать россиянам скидки на жилье до 20% после отмены программы льготной ипотеки. Вместе с тем, по его словам, к зиме спрос на ипотеку традиционно возрастет, независимо от ситуации на рынке.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин поручил индексировать пособия по уходу за детьми-инвалидами
- Съемки фильма «Небесная тропа» завершились на Эльбрусе
- Число погибших при обстреле села Никольское под Белгородом выросло до двух
- Путин поручил наладить систему отпусков для участников спецоперации
- Полис ОСАГО исключили из списка обязательных документов при регистрации авто
- На Колыме разрешат усыплять бродячих животных
- Байден заявил, что не намерен выходить из предвыборной гонки
- Театр сатиры 1 октября покажет расширенную версию спектакля «Планета Ширвиндт»
- Игорь Бутман и Гонсало Рубалькаба выступят на Петербургском джазовом фестивале
- Путин подписал закон об индексации с 2025 года пенсий работающим пенсионерам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru