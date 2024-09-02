СМИ: Россияне на 16% чаще стали допускать значительную просрочку по ипотеке

За первые пять месяцев 2024 года россияне допускали на 16% больше значительных просрочек по оплате ипотечных платежей в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

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Уточняется, что просрочка в течении более 90 дней выросла до 106 миллиарда рублей. При этом совокупный объем жилищных кредитов за первые пять месяцев 2024 года увеличился только на 6%, до 18 триллионов рублей. Как правило, просрочку сегодня допускают заемщики, которые взяли ипотеку в предыдущие годы.

По данным регулятора, к началу июня 2023 года объем просроченных ссуд составлял всего 3%.

Ранее редседатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов заявил, что в будущем одной из альтернатив льготным ипотечным программам может стать лизинг жилья. По словам депутата, в настоящее время идет активное обсуждение новых механизмов покупки недвижимости, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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