СМИ: Россияне на 16% чаще стали допускать значительную просрочку по ипотеке
За первые пять месяцев 2024 года россияне допускали на 16% больше значительных просрочек по оплате ипотечных платежей в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.
Уточняется, что просрочка в течении более 90 дней выросла до 106 миллиарда рублей. При этом совокупный объем жилищных кредитов за первые пять месяцев 2024 года увеличился только на 6%, до 18 триллионов рублей. Как правило, просрочку сегодня допускают заемщики, которые взяли ипотеку в предыдущие годы.
По данным регулятора, к началу июня 2023 года объем просроченных ссуд составлял всего 3%.
Ранее редседатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов заявил, что в будущем одной из альтернатив льготным ипотечным программам может стать лизинг жилья. По словам депутата, в настоящее время идет активное обсуждение новых механизмов покупки недвижимости, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru