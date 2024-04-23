СМИ: Россиянам стали предлагать более высокие зарплаты

Гражданам России стали предлагать более высокие зарплаты, сообщают «Известия» со ссылкой на Центробанк РФ.

В размещенных в марте вакансиях работодатели указывали вознаграждение, которое на 12,7% выше, чем в январе текущего года. В марте медиана предлагаемой заработной платы достигла 64 тыс. рублей. Основная причина такой динамики — дефицит кадров, который усилился в 2024 году.

Наибольший рост предлагаемых зарплат отмечался в сфере транспорта, строительстве и на производстве.

Повышать зарплату до конца года планируют чуть более половины компаний.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо привлекать мигрантов для устранения дефицита кадров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

