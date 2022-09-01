СМИ: Россия закупит $70 млрд в «дружественных» валютах
Россия планирует закупить в текущем году $70 млрд в «дружественных» валютах, в том числе в китайском юане, для замедления роста курса рубля. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на проект правительства.
«Правительство рассматривает возможность пересмотра резервов на фоне санкций. В проекте содержится призыв к продаже активов в юанях в течение 3-5 ближайших лет. До этого потребуется потратить до 4,4 трлн рублей ($70 млрд) на покупку валют "дружественных" стран, в основном юаней», — отмечается в материале.
По данным агентства, после закупки юаня РФ перейдет к долгосрочной стратегии продажи запасов валюты для финансирования инвестиций в различных сферах экономики. На покупку юаней и других валют пойдут средства из федерального бюджета.
Bloomberg утверждает, что 30 августа план был поддержан на совещании по стратегическому планированию с участием высших должностных лиц правительства и Банка России.
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