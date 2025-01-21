СМИ: Россия вошла в топ-5 мировых производителей сырья для крабовых палочек

По данным издания, столь существенный улов позволил увеличить производства сурими из минтая, который используется в качестве сырья для крабовых палочек и других рыбных полуфабрикатов, до 70,8 тысячи тонн. Это на 47% больше относительно показателей прошлого года. На данный момент 90% крабовых палочек в России производят из отечественного продукта и свежей дикой рыбы.

Уточняется, что в 2024 году в России произвели 70,8 тысячи тонн сурими из минтая, что позволило стране войти в топ-5 мировых производителей. Как пояснил президент ассоциации Алексей Буглак, главным конкурентом России остается США, однако в 2024 году производство сурими из минтая в этой стране сократилось на 13%, до 170,5 тысячи тонн.

Ранее сообщалось, что общий вылов рыбы в России в 2024 году уменьшился на 8% в годовом выражении, составив 4,883 миллиона тонн, напоминает «Радиоточка НСН».

