СМИ: Россия вошла в топ-5 мировых производителей сырья для крабовых палочек
Вылов минтая в России составил 1,99 миллиона тонн, что позволило российским рыбакам сохранить за собой мировое лидерство. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию добытчиков минтая (АДМ).
По данным издания, столь существенный улов позволил увеличить производства сурими из минтая, который используется в качестве сырья для крабовых палочек и других рыбных полуфабрикатов, до 70,8 тысячи тонн. Это на 47% больше относительно показателей прошлого года. На данный момент 90% крабовых палочек в России производят из отечественного продукта и свежей дикой рыбы.
Уточняется, что в 2024 году в России произвели 70,8 тысячи тонн сурими из минтая, что позволило стране войти в топ-5 мировых производителей. Как пояснил президент ассоциации Алексей Буглак, главным конкурентом России остается США, однако в 2024 году производство сурими из минтая в этой стране сократилось на 13%, до 170,5 тысячи тонн.
Ранее сообщалось, что общий вылов рыбы в России в 2024 году уменьшился на 8% в годовом выражении, составив 4,883 миллиона тонн, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru