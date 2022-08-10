Эксперт предупредил об обвале рубля из-за нефти
Российская национальная валюта до сих пор поддерживает положительное сальдо торгового баланса и значительных доход, который компании получают от экспорта, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта по фондовому рынку Дмитрия Бабина.
По его слова, все может изменить серьезная рецессия, которая снизит спрос на энергоносители. При этом дорогие нефть и газ являются едва ли не единственной защитой рубля от рисков санкций и нарастания геополитической напряженности.
Как следствие, российская нацвалюта может ослабнуть, если нефтяные котировки продолжат снижаться. В случае появления признаков рецессии у стран-потребителей сырья спрос на него упадет вместе со стоимостью. Доллар может вернуться к отметкам 80 рублей и выше.
Напомним, в пользу рубля играет и то, что активы нерезидентов, которые раньше всегда первыми скупали доллары, по-прежнему заморожены.
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