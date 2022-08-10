Эксперт предупредил об обвале рубля из-за нефти

Российская национальная валюта до сих пор поддерживает положительное сальдо торгового баланса и значительных доход, который компании получают от экспорта, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта по фондовому рынку Дмитрия Бабина.

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По его слова, все может изменить серьезная рецессия, которая снизит спрос на энергоносители. При этом дорогие нефть и газ являются едва ли не единственной защитой рубля от рисков санкций и нарастания геополитической напряженности.

Как следствие, российская нацвалюта может ослабнуть, если нефтяные котировки продолжат снижаться. В случае появления признаков рецессии у стран-потребителей сырья спрос на него упадет вместе со стоимостью. Доллар может вернуться к отметкам 80 рублей и выше.

Напомним, в пользу рубля играет и то, что активы нерезидентов, которые раньше всегда первыми скупали доллары, по-прежнему заморожены.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВалютаНефтьРубль
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