СМИ: Россия осталась главным поставщиком нефти в Индию
Россия сохранила статус главного поставщика нефти в Индию, сообщила газета The Economic Times со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.
Отмечается, что доля РФ в поставках сырья в Индию составила 39%. Согласно данным, остаться на позициях лидера России удалось благодаря привлекательной стоимости энергоресурсов. Сообщается, что импорт российской нефти в Индию с апреля по сентябрь оказался на 2,5% выше год к году.
На втором месте среди основных партнеров оказались Саудовская Аравия и Ирак с долями в 13% и 18% соответственно.
Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и Россия работают над возобновлением поставок российской нефти на территорию республики, передает «Радиоточка НСН».
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