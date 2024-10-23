СМИ: Россия осталась главным поставщиком нефти в Индию

Россия сохранила статус главного поставщика нефти в Индию, сообщила газета The Economic Times со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.

Отмечается, что доля РФ в поставках сырья в Индию составила 39%. Согласно данным, остаться на позициях лидера России удалось благодаря привлекательной стоимости энергоресурсов. Сообщается, что импорт российской нефти в Индию с апреля по сентябрь оказался на 2,5% выше год к году.

Цена нефти Brent опустилась ниже $75 за баррель

На втором месте среди основных партнеров оказались Саудовская Аравия и Ирак с долями в 13% и 18% соответственно.

Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и Россия работают над возобновлением поставок российской нефти на территорию республики, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Алеев Егор
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