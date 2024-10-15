Цена нефти Brent опустилась ниже $75 за баррель
Нефть марки Brent подешевела на лондонской бирже ICE, стоимость барреля сырья впервые с 2 октября опустилась ниже $75.
По данным торгов на 08:03 мск, фьючерсы Brent с поставкой в декабре стоили $74,88 за баррель. Позже, к 08:18 по Москве, сырье подешевело до $74,54.
При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть WTI опустилась до $71,01 за баррель.
Между тем стало известно, что импорт нефтепродуктов в Евросоюз подорожал после введения санкций в отношении России. В январе-июле стоимость ввозимого сырья достигла 756 евро за тонну, при этом до ограничений она составляла 462 евро, пишет Ura.ru.
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