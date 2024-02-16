СМИ: Россия охватывает новый многообещающий рынок
В России принято решение освоить инструменты исламского банкинга, пишет турецкая dikGAZETE.
Издание отмечает, что, тем самым, страна присоединится к финансовому рынку с многомиллиардным потенциалом.
В начале осени Россия приняла закон об исламском банкинге и ближайшие три года будет тестировать различные возможности. Главной особенностью исламского банкинга является запрет на проценты за сделку. Теперь представители мусульманской части населения РФ смогут рассчитывать на получения беспроцентных займов и рассрочек.
Исламские банковские и финансовые организации запущены уже в сотне государств, общий объем их активов измеряется в $2 триллиона.
Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил эксперимент по исламскому банкингу в четырех регионах России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru