СМИ: Россия охватывает новый многообещающий рынок

Издание отмечает, что, тем самым, страна присоединится к финансовому рынку с многомиллиардным потенциалом.

В начале осени Россия приняла закон об исламском банкинге и ближайшие три года будет тестировать различные возможности. Главной особенностью исламского банкинга является запрет на проценты за сделку. Теперь представители мусульманской части населения РФ смогут рассчитывать на получения беспроцентных займов и рассрочек.

Исламские банковские и финансовые организации запущены уже в сотне государств, общий объем их активов измеряется в $2 триллиона.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил эксперимент по исламскому банкингу в четырех регионах России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

