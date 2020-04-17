СМИ: Россия может сорвать сделку по снижению добычи нефти

Российские нефтяные компании не могут прийти к соглашению относительно сделки ОПЕК+, которая обязывает Россию сократить добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки.

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Как сообщает The Financial Times, компании спорят из-за квот на сокращение, так как для многих из них резкое сокращение объемов добычи будет означат потерю выработанных или обводненных месторождений.

Издание отмечает, что сложившаяся ситуация может поставить под вопрос исполнение Россией своих обязательств.

Ранее в Минэнерго России заявили, что Москва и Эр-Рияд намерены твердо исполнять условия сокращения добычи и, в случае необходимости, принять дополнительные меры для стабилизации на рынке, передает Life.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:ОПЕКНефть
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