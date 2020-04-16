Доходам России от нефти предсказали падение в восемь раз
Падение цен на нефть приведет к тому, что с мая – когда в силу вступит новое соглашение ОПЕК+ – экспортная пошлина при продаже российского сорта Urals составит 6,8 доллара за тонну при расчетной цене барреля в 19 долларов. Такой прогноз содержится в материале агентство Bloomberg.
Отмечается, что в апреле пошлина составляла 52 доллара с тонны. Таким образом, доход РФ от нефти упадет на 87%, или почти в восемь раз. Дополнительному снижению будет способствовать падение экспортных поставок.
Помимо этого, в материале Bloomberg говорится, что Москва смогла прекратить ценовую войну с Саудовской Аравией, однако проблемы от обрушения нефтяных котировок только начинаются. Майский уровень пошлин окажется самым низким с 2002 года.
Между тем, министр энергетики Александр Новак сообщил, что параметры договорённостей по сокращению нефтедобычи, прописанные в апрельской сделке ОПЕК+, отвечают интересам России с плане эффекта для экономики и бюджета страны. Об этом он заявил накануне в ходе совещании с президентом России.
Глава Минэнерго также упомянул, что руководство российских нефтяных компаний поддержало параметры новой сделки. Согласно достигнутым договорённостям, Россия в мае-июне снизит нефтедобычу на 2,5 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
27 938+3 448 / сут.
Умерли
232+34 / сут.
Выздоровели
2 304+318 / сут.
- Опрос: 60% россиян готовы к возможному продлению режима самоизоляции
- В Китае отвергли версию об искусственном происхождении COVID-19
- Доходам России от нефти предсказали падение в восемь раз
- Ожидания пика коронавируса в России сдвинулись на июнь-июль
- Депутат Шерин назвал глупостью заявления США о противоспутниковых ракетах России
Коронавирус
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru