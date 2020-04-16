Доходам России от нефти предсказали падение в восемь раз

Падение цен на нефть приведет к тому, что с мая – когда в силу вступит новое соглашение ОПЕК+ – экспортная пошлина при продаже российского сорта Urals составит 6,8 доллара за тонну при расчетной цене барреля в 19 долларов. Такой прогноз содержится в материале агентство Bloomberg.

Отмечается, что в апреле пошлина составляла 52 доллара с тонны. Таким образом, доход РФ от нефти упадет на 87%, или почти в восемь раз. Дополнительному снижению будет способствовать падение экспортных поставок.

Помимо этого, в материале Bloomberg говорится, что Москва смогла прекратить ценовую войну с Саудовской Аравией, однако проблемы от обрушения нефтяных котировок только начинаются. Майский уровень пошлин окажется самым низким с 2002 года.