СМИ: Россия и Китай активизировали торговлю в криптовалюте
Россия все чаще использует стейблкоин Tether USDT для продажи своего сырья в Китай, сообщает Bloomberg.
По данным аналитиков, крупнейшие компании в сфере металлургии используют и другие криптовалюты для проведения транзакций. Китай в таком случае не рискует оказаться под вторичными санкциями.
Большая часть платежей (около 90%) между Россией и Китаем происходит в национальных валютах, об этом ранее рассказал президент России Владимир Путин 16 мая на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.
Глава государства подчеркнул, что последние пять лет, несмотря на пандемию и санкции, товарооборот между странами только растет. Между Россией и КНР сформирован серьезный портфель из 80 крупных совместных инвестиционных проектов, передает «Радиоточка НСН».
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