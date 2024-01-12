СМИ: Эквадорские бананы станут дороже на треть

«Причина тому — разборки банд и правительства Эквадора, которые заставили сидеть обычных работяг по домам. Люди боятся сунуть нос на улицу», - следует из публикации.

На данный момент стоимость коробки бананов выросла с 19 до 22 долларов, показатель меняется каждый час. При этом поставщики уже разрабатывают меры по защите своих сотрудников, сообщает СМИ.

Ранее посол России в латиноамериканской стране Владимир Спринчан заверил, что беспорядки в Эквадоре не должны повлиять на поставки бананов в Россию, сообщает «Радиоточка НСН».