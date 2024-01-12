СМИ: Эквадорские бананы станут дороже на треть
В ближайшие месяцы стоимость эквадорских бананов в России может вырасти на 30-40%, пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.
«Причина тому — разборки банд и правительства Эквадора, которые заставили сидеть обычных работяг по домам. Люди боятся сунуть нос на улицу», - следует из публикации.
На данный момент стоимость коробки бананов выросла с 19 до 22 долларов, показатель меняется каждый час. При этом поставщики уже разрабатывают меры по защите своих сотрудников, сообщает СМИ.
Ранее посол России в латиноамериканской стране Владимир Спринчан заверил, что беспорядки в Эквадоре не должны повлиять на поставки бананов в Россию, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru