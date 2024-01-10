«Руспродсоюз» не увидел сложностей с поставками бананов из Эквадора
Ассоциация «Руспродсоюз» пока не отмечает сложностей с импортом бананов из Эквадора, где разгорелся вооруженный конфликт между властями и преступными группировками. Об этом пишет ТАСС.
Зампред правления ассоциации Дмитрий Леонов отметил, что за 11 месяцев 2023 году в Россию из Эквадора поступило более 1,3 миллиона тонн бананов. По его словам, пока проблем с поставками не наблюдается, но давать прогнозы еще рано.
В Эквадоре сбежал из тюрьмы главарь преступной группировки «Лос-Чонорес». В нескольких пенитенциарных учреждениях вспыхнули бунты. Президент страны Даниэль Нобоа объявил о введении чрезвычайного положения.
По данным СМИ, правоохранительные органы Эквадора задержали более 70 участников беспорядков, сообщает «Радиоточка НСН».
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