СМИ: Российской экономике грозит волна корпоративных банкротств

Российская экономика может столкнуться с ростом корпоративных банкротств, сообщили «Ведомости» со ссылкой на экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

По оценке экономистов, более чем у 20% предприятий обрабатывающей промышленности нагрузка процентных платежей на прибыль в конце 2024 года находилась на рискованном уровне, превышая 2/3 от доналоговой прибыли (EBIT).

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Эксперты отмечают, что наиболее тяжело пришлось компаниям инвестиционно-технологического ядра экономики.

В конце 2023 года аналитики ЦМАКПа отмечали, что увеличение кредитных ставок в 2024 году в среднем в 1,6 раза привело к увеличению доли компаний, которые могут столкнуться с банкротством. Так, этот показатель вырос до 12,5% с 5,8% от общей выручки реального сектора экономики.

Ранее столичный Арбитражный суд зарегистрировал заявление Центробанка, содержащее требование признать лишившуюся лицензии кредитную организацию «Гарант-Инвест» банкротом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / DPA
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