СМИ: Российское топливо на мировых рынках заменят поставками из Китая

Агентство ссылается на данные Vortexa Ltd., согласно которым в прошлом году Евросоюз импортировал около 220 млн баррелей российского дизельного топлива. Заменить такой объем сложно. Bloomberg пишет, что новым источником поставок в ЕС и Великобританию станут страны Ближнего Востока, кроме того, экспорт увеличивают США, но самым важным потенциальным поставщиком топлива может оказаться Китай.

Отмечается, что в Европу напрямую экспортируется лишь часть китайского дизельного топлива. Однако за счет увеличения поставок в другие регионы в мире высвободятся объемы топлива от других поставщиков, которые потенциально может получить Европа. Перераспределение глобальных потоков экспорта уже началось.

Так, отгрузка дизельного топлива из КНР в декабре достигла самых высоких показателей по меньшей мере с 2016 года. Эксперты оценивают потенциальный объем поставок из Китая в первом полугодии от 400 тысяч до 600 тысяч баррелей в день.

