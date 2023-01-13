СМИ: Российское топливо на мировых рынках заменят поставками из Китая
Российские нефть и нефтепродукты после введения Западом ограничений на поставки этих ресурсов заменят на топливо из Китая. Об этом пишет Bloomberg.
Агентство ссылается на данные Vortexa Ltd., согласно которым в прошлом году Евросоюз импортировал около 220 млн баррелей российского дизельного топлива. Заменить такой объем сложно. Bloomberg пишет, что новым источником поставок в ЕС и Великобританию станут страны Ближнего Востока, кроме того, экспорт увеличивают США, но самым важным потенциальным поставщиком топлива может оказаться Китай.
Отмечается, что в Европу напрямую экспортируется лишь часть китайского дизельного топлива. Однако за счет увеличения поставок в другие регионы в мире высвободятся объемы топлива от других поставщиков, которые потенциально может получить Европа. Перераспределение глобальных потоков экспорта уже началось.
Так, отгрузка дизельного топлива из КНР в декабре достигла самых высоких показателей по меньшей мере с 2016 года. Эксперты оценивают потенциальный объем поставок из Китая в первом полугодии от 400 тысяч до 600 тысяч баррелей в день.
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