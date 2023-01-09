Bloomberg: Кувейт увеличит поставки дизельного топлива в Европу
Кувейт намерен в 2023 году в пять раз увеличить экспорт в Европу дизельного топлива, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Собеседник агентства пояснил, что таким образом ближневосточная страна поможет континенту компенсировать сокращение поставок из России.
«Кувейт планирует увеличить поставки дизельного топлива в Европу в пять раз с 2022 года, до 2,5 млн тонн, или примерно до 50 тысяч баррелей в день», - пишет Bloomberg.
Также источник отметил намерение Кувейта удвоить продажи авиационного топлива почти до 5 млн тонн.
Ранее эксперты заявили, что Европа в ближайшие годы не сможет отказаться от бензина и дизеля ради электрокаров из-за высокой стоимости электроэнергии, пишут «Известия».
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