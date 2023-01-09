Bloomberg: Кувейт увеличит поставки дизельного топлива в Европу

Собеседник агентства пояснил, что таким образом ближневосточная страна поможет континенту компенсировать сокращение поставок из России.

«Кувейт планирует увеличить поставки дизельного топлива в Европу в пять раз с 2022 года, до 2,5 млн тонн, или примерно до 50 тысяч баррелей в день», - пишет Bloomberg.

Также источник отметил намерение Кувейта удвоить продажи авиационного топлива почти до 5 млн тонн.

Ранее эксперты заявили, что Европа в ближайшие годы не сможет отказаться от бензина и дизеля ради электрокаров из-за высокой стоимости электроэнергии, пишут «Известия».

