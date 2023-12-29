СМИ: российский фондовый рынок обогнал валюту по доходности

Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлеваются на три года

Российская ракета нарушила воздушное пространство Польши

США могут выделить деньги Египту в обмен на переселение палестинцев из сектора Газа

Количество самолетов в воздушном пространстве России в ночь на Новый год увеличится в два раза

Россельхознадзор открыл поставки инкубационного яйца с шести турецких предприятий

У берегов Крыма на дне Черного моря установили ёлку