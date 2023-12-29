СМИ: российский фондовый рынок обогнал валюту по доходности
В уходящем году наиболее прибыльным вложением для российских инвесторов стали акции отечественных компаний, пишет РБК.
Отмечается, что доходность вложений в фондовый рынок обогнала валюту. Индекс Мосбиржи вырос на 43,9%.
Лучшую доходность продемонстрировали бумаги финансового сектора. До 2022 года наиболее прибыльным вложением считались акции экспортеров.
Хорошую доходность показали облигации с переменным купоном, привязанным к ставке Центрального банка. Также инвесторов привлекают номинированные в валюте замещающие бумаги.
При этом безрисковые инструменты — депозиты в банках и фонды замещающего рынка — позволили компенсировать и даже обогнать инфляцию за счет повышения ключевой ставки.
По данным Bloomberg, 2023 год станет худшим для доллара. Эксперты полагают, что из-за снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) привлекательность американской валюты продолжит падать, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru