СМИ: Российские власти хотят ослабить рубль
Снижение курса рубля до 100 рублей за доллар было бы выгодно для экономики России, однако власти опасаются, что из-за коррекции курса потеряют контроль над национальной валютой. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на высокопоставленный источник в правительстве.
По данным агентства, чиновники хотели бы плавного ослабления рубля с гарантией, что падение валюты остановится. В противном случае придется пересматривать планы Банка России по борьбе с инфляцией. Благодаря слабому рублю Минфин смог бы увеличить доходы бюджета, также доллар по 110-120 рублей позволил бы компенсировать снижение мировых цен на нефть. Однако власти опасаются слишком больших сопутствующих рисков.
По мнению аналитиков, рубль удерживает свои позиции исключительно за счет геополитики и на фоне надежд на скорое урегулирование конфликта на Украине, что и приводит к «неоправданному» курсу.
Ранее СМИ назвали рубль самой доходной валютой в мире с начала 2025 года, он укрепился по отношению к доллару на 38%, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru