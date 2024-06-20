СМИ: Российские банки заняли четверть рынка платежей в Европе

По данным издания, на российские банки пришлось более 55 миллиардов платежей. Среди них 47 миллиардов провел Сбер, доля банка в общем объеме безналичных покупок в Европе составила 23,8%. Это делает банк одним из крупнейших эквайеров Европы.

«Альфа-банк» провел 2,24 миллиарда карточных платежей, ВТБ — 2,18 миллиарда, «Т-банк» (бывший «Тинькофф») — 1,93 миллиарда. Замыкает пятерку лидеров «Газпромбанк» с 1,65 миллиарда платежей.

При этом почти все российские банки, которые входят в рейтинг Nilson Report, находятся под санкциями западных стран. Большинство из них попало под наиболее жесткие блокирующие санкции, в отношении «Газпромбанка» на данный момент введены секторальные ограничения, напоминает «Радиоточка НСН».

