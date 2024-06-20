СМИ: Российские банки заняли четверть рынка платежей в Европе
Пять крупнейших российских банков в 2023 году провели около 28% платежей по картам среди общего объема всех безналичных покупок в Европе, сообщает РБК со ссылкой на отчет компании Nilson Report.
По данным издания, на российские банки пришлось более 55 миллиардов платежей. Среди них 47 миллиардов провел Сбер, доля банка в общем объеме безналичных покупок в Европе составила 23,8%. Это делает банк одним из крупнейших эквайеров Европы.
«Альфа-банк» провел 2,24 миллиарда карточных платежей, ВТБ — 2,18 миллиарда, «Т-банк» (бывший «Тинькофф») — 1,93 миллиарда. Замыкает пятерку лидеров «Газпромбанк» с 1,65 миллиарда платежей.
При этом почти все российские банки, которые входят в рейтинг Nilson Report, находятся под санкциями западных стран. Большинство из них попало под наиболее жесткие блокирующие санкции, в отношении «Газпромбанка» на данный момент введены секторальные ограничения, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru