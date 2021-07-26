Чубайс озвучил возможные потери России из-за отказа мировой экономики от углеводородов
Специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что доходы России от экспорта углеводородов составляют 40% российского ВВП, сообщает РИА Новости.
Выступая на семинаре «Механизмы государственного углеродного регулирования: каковы возможные последствия для российской экономики?» он отметил, что, по его личной оценке, потери российской экономики от отказа ведущих мировых стран от использования угля, нефти и газа в энергетике могут составить 10% ВВП.
«Пока это мои личные оценки, никем не подтверждённые», - уточнил Чубайс.
По его мнению, уязвимой зоной, через которую Россия неизбежно получит воздействие от глобального энергоперехода, является именно экспорт углеводородов и последствия «будут колоссальными».
Ранее на полях ПМЭФ Чубайс заявил, что Россия может сохранить статус великой энергетической державы благодаря экспорту водорода, сообщает RT.
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