Чубайс озвучил возможные потери России из-за отказа мировой экономики от углеводородов

Специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что доходы России от экспорта углеводородов составляют 40% российского ВВП, сообщает РИА Новости.

Выступая на семинаре «Механизмы государственного углеродного регулирования: каковы возможные последствия для российской экономики?» он отметил, что, по его личной оценке, потери российской экономики от отказа ведущих мировых стран от использования угля, нефти и газа в энергетике могут составить 10% ВВП.

«Пока это мои личные оценки, никем не подтверждённые», - уточнил Чубайс.

По его мнению, уязвимой зоной, через которую Россия неизбежно получит воздействие от глобального энергоперехода, является именно экспорт углеводородов и последствия «будут колоссальными».

Ранее на полях ПМЭФ Чубайс заявил, что Россия может сохранить статус великой энергетической державы благодаря экспорту водорода, сообщает RT.

